Vijf nieuwe besmettingen met het coronavirus in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - In Noord-Holland zijn vijf nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezond en Milieu (RIVM). Daarmee komt het totaal in de provincie op 22 besmettingsgevallen.

Op dit moment zijn de meeste besmettingen gemeld in Amsterdam. Daar zijn zes mensen positief getest op het virus. In Amstelveen is één besmetting, net als in Waterland.

Na Amsterdam zijn de meeste besmettingen in Beverwijk. Daar zijn vier mensen besmet met het virus. In Zaanstad gaat het om twee besmettingsgevallen. Ook in Haarlem zijn twee mensen positief getest. In Bloemendaal en Heemstede is één besmetting gemeld.