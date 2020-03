Coronapatiënt in container Hoofddorp is overgebracht naar andere locatie

De coronapatiënt die sinds maandag werd opgevangen in een container in Hoofddorp heeft die locatie verlaten. Hij wordt nu op een andere plek verder verzorgd in afwachting van herstel, heeft de Veiligheidsregio Kennemerland bevestigd aan de NOS .

Het ging om een reiziger die via Schiphol reisde, meldde een woordvoerster van Schiphol aan NH Nieuws. De reiziger was positief getest op het coronavirus en werd in een speciale container gehuisvest. De woordvoerster kon niet zeggen met welke vlucht de besmette passagier op Schiphol was aangekomen.

De luchthaven houdt zich aan richtlijnen van het RIVM en de landelijke GGD, en die bepalen wat er met reizigers moet gebeuren waarvan wordt vermoed dat zij het coronavirus hebben.

Zes containers

In totaal staan op het terrein van de brandweer in Hoofddorp zes containers. Ook mensen uit de omgeving die het virus onder de leden hebben, kunnen daar eventueel worden opgevangen.

Er zit nu niemand meer in de containers bij de brandweerkazerne.