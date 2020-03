Goed nieuws voor 'vuilopruimer' Jan: afvalbakken mogen terug op strand Texel

TEXEL - Grote consternatie, twee weken geleden. Jan van der Star gaf aan niet meer met zijn auto op het strand van De Koog tot De Slufter te mogen om het afval op te ruimen. De gemeente wilde niet meer hebben dat hij er zou komen, met boze opruimers tot gevolg. Een gesprek later is ze bijgedraaid: de bakken komen terug.

"De vuilnisbakken komen inderdaad terug", bevestigt Jan van der Star vandaag tegen NH Nieuws. Op sociale media gingen al verhalen rond dat de ruzie was bijgelegd. Hij is opgelucht. "Ik ben er ooit mee begonnen, en daarom is besloten om een 'uitsterfregeling' in te stellen. Zolang ik mijn bedrijf op het strand heb, mogen de bakken blijven staan."

De strandexploitant begrijpt wel dat voor deze oplossing is gekozen. "Ik ga er elke dag naartoe en zorg dat het netjes blijft, maar dat is niet overal. Dus dan zou de gemeente er uiteindelijk meer werk aan hebben." Ook mede-opruimer Daniella Ernsting is blij: "Ik hoorde al de geruchten over dat het weer zou zijn toegestaan, maar ik ben blij dat de vuilnisbakken inderdaad terugkomen. Dan kunnen wij er ook weer gebruik van maken."