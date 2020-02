Jan mag geen vuilnis meer opruimen op Texels strand: "Ik probeer goed te doen"

"Het was jaren goed en nu ineens niet meer", vertelt Van der Star beduusd. "Vanaf paal 21 heb ik drie of vier bakken geplaatst en daar werd altijd goed gebruik van gemaakt."

De gemeente Texel heeft Van der Star laten weten een ander beleid te hanteren. "Ze zeiden dat er ondergrondse bakken zouden komen. Maar die zijn er al jaren. Het was jaren goed en nu ineens niet meer. Ze geven nog als reden dat ik de badgasten stoor. Als ik de de bakken ga legen dan rijd ik om 7.00 uur 's ochtends het strand al op. Dus wie stoor ik dan?", vraagt hij zich af. "Ik vind het een rare redenering. Ik probeer alleen maar goed te doen."

Zeevervuiling

Van der Star vreest nu dat de rommel de zee in zal drijven: "Er worden hoopjes troep bij de strandpalen gelegd. Als ze dan een keer te laat zijn met ophalen of het is hoog water, dan drijft alles zo de zee in. Of het waait de duinen in."