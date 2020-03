Amsterdam Actrice Maroesja Lacunes: "Ik bleef Tika uit Tita Tovenaar, wat ik ook deed"

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Maroesja Lacunes, de actrice die grote bekendheid kreeg dankzij haar rol van tovenaarsdochter Tika in de jeugdserie Tita Tovenaar.

Robert Jan de Boer

Biografie: Naam: Maroesja Lacunes Geboren: Amsterdam, 11 september 1945 Beroep: kunstenares, actrice, zangeres

Naakten Maroesja Lacunes is kunstenares. Ze schildert en maakt etsen. Mensen zijn haar favoriete onderwerp, zowel naakt als gekleed. Voorbeelden hiervan hangen overal in haar Amsterdamse atelier. "Ik hou van mensen", zegt vertelt ze."Van jongs af aan teken ik portretten. Op een gegeven moment ben ik naakten gaan schilderen, dat is de beste oefening voor een tekenaar."

Quote "Ik was te klein voor de toneelschool. Dat hadden ze nog niet eerder gezien" Maroesja lacunes, actrice

Toneelschool "Van jongs af aan wilde ik toneelspelen", vertelt Maroesja. "Het trok me om in de huid van een ander te kruipen." Maar helaas was de toneelschool geen succes. Na het eerste jaar kreeg Maroesja te horen dat ze niet verder mocht. "Het was niet goed genoeg", zegt ze terugkijkend. Haar docenten vonden wel dat ze op het toneel thuishoorde, maar dan in het lichtere genre. En daar was op de toneelschool in die tijd geen plaats voor. "En ik was te klein", vult ze lachend aan. "Dat hadden ze niet eerder gezien."

Tita Tovenaar Landelijk bekend werd Maroesja in de rol van Tika uit de jeugdserie Tita Tovenaar. Ze had al enig succes als jeugdactrice, maar op de rol van tovenaarsdochter had ze niet gerekend. "Ik was al zevenentwintig en er waren allemaal meisjes van achttien die auditie deden. Ik wist trouwens niet eens waar het voor was, ik dacht dat het om een commercial ging", vertelt ze.

Maroesja kreeg de rol toch, vooral omdat Lo Hartog van Banda, de schrijver van de serie, haar graag in deze rol zag.

Herhaling De serie bracht haar succes, maar had ook een schaduwkant. Iedereen kent haar alleen maar van deze rol, terwijl ze zoveel meer heeft gedaan. Om dat illustreren ligt haar werktafel vol met foto's van andere rollen die ze speelde. "Allemaal rollen die niet opgevallen zijn", vult ze met een zucht aan.



"Ik heb twee seizoenen Tita Tovenaar gespeeld. Daarna is het herhaald en herhaald en herhaald. En ik bleef Tika, wat ik ook deed..."

