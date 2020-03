In de startblokken voor restauratie Ceres-molen: "Maar vele wind gooit roet in eten"

BOVENKARSPEL - De geliefde maar afgebrande Ceres-molen staat er sinds oudejaarsavond wat verloren bij. Menig vrijwilliger staat in de startblokken om met de restauratie te starten. Toch is de molen nog niet goed ingepakt om te starten, vanwege de vele wind én een cruciale vergadering die deze week plaatsvindt.

Het schiet op dit moment nog niet zo op met de restauratie van de Ceres-molen. Dit ook tot teleurstelling van molenaar Johan Ooijevaar, die al ruim twee maanden met jeukende handen zit om aan de slag te gaan. "Er staat ook een legioen aan vrijwilligers klaar die zich bij ons hebben aangemeld, maar er gooien wat zaken roet in het eten", vertelt hij.

Te veel wind

Als eerste zijn daar de weersomstandigheden van de afgelopen maanden. Om de molen regen- en windvrij te maken, wat nodig is om aan de slag te kunnen gaan, moet er een zeil over de molen worden getrokken. "Dat is een enorm technisch verhaal. Het is niet zomaar een zeil en ook niet één, twee, drie geplaatst. Het is een werkwijze waarbij het zeil vacuüm trekt om te molen, en dat kan dus niet geplaatst worden als er ook maar een beetje wind staat." Vanwege het stormachtige weer loopt het proces daarom enigszins vast.

Spannende dag

Maar de belangrijkste reden dat men nog niet gestart is met de operatie, is het feit dat er aanstaande woensdag een belangrijk overleg plaatsvindt tussen de molenaars, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Monumentenzorg. "Dan horen we precies wat we wel en niet mogen vervangen of restaureren", aldus Johan.

Want ook al zouden ze nu gestart zijn met de restauratie, dan was dat misschien zelfs 'gevaarlijk' geweest. "Voor je het weet schraap je te veel hout weg of gooi je iets weg wat niet mag. Het meet heel nauw, want al het hout is onderdeel van een monument - ook al is het verbrand. Als je dan iets verkeerd doet, kan je die monumentenstatus verliezen en dat moeten we kosten wat kost vermijden."

Tijdens de vergadering wordt precies vertelt hoe men te werk kan en mag gaan. "En op basis daarvan kunnen we eigenlijk pas echt starten. Alles hangt samen met woensdag en is daarvan afhankelijk. Het wordt voor ons een enorm spannende dag", zegt Johan.

Bekijk hier de video van vorige maand, toen de kap van de molen werd getakeld: