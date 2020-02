Vrouw filmt man die in trein met zijn geslachtsdeel speelt

Onherkenbaar in beeld

Ondanks de haarscherpe beelden van de telefoon van het slachtoffer, heeft de politie besloten om de verdachte eerst onherkenbaar in beeld te tonen. "We begrijpen heel goed dat mensen daar mogelijk vragen over hebben, maar we hopen ook dat mensen begrijpen dat het herkenbaar tonen van een verdachte een zwaar opsporingsmiddel is", vertelt Marijke Stor politiewoordvoerder in het AT5-programma Bureau 020.

"Bij de afweging om een verdachte wel of niet herkenbaar in te beeld te brengen spelen verschillende factoren een rol", vervolgt Stor. "Het Openbaar Ministerie kijkt altijd of er ook nog andere manieren zijn om bij een verdachte te komen. Daarom geven we de verdachte een kans om zich eerst zelf te melden."