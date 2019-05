Wijkagent onaangenaam verrast met piemel op wegdek

KROMMENIE - Een onaangename verrassing voor wijkagent Ben Troostheide uit Krommenie. Een vandaal heeft zijn naam op een pad achter de kerk aan het Kerkplein gespoten met daarachter een tekening van een mannelijk geslachtsdeel.

Een buurtbewoonster zag het vanmorgen staan en lichtte de wijkagent in: "Ze stuurde mij foto's van het tafereel via de telefoon en dan sta je wel even te kijken." Voor de oplettende kijker, de naam van Ben staat niet helemaal goed geschreven. "Het mist twee letters, misschien is de vandaal wel dyslectisch", aldus de wijkagent.

Vijanden

Ben Troostheide heeft zijn collega's op het bureau gelijk ingeschakeld. Zij zijn ernaartoe gegaan om het vast te leggen en hebben een bedrijf ingeschakeld om het schoon te maken. De wijkagent heeft geen idee wie achter de bekladding zit: "Ik durf echt niet te zeggen wie dit gedaan heeft."



De wijkagent heeft nog wel een boodschap voor de vandaal of vandalen. "Ik zou graag met ze in gesprek gaan, waarom ze dit gedaan hebben. Ze vernielen het wegdek en nu moet er een bedrijf komen om het schoon te maken. Dit is niet de manier om te communiceren met elkaar."