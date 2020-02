Sophia-gekte losgebarsten op Vechtstede College in Weesp: "Ze gaat The Voice winnen!"

WEESP - Sophia-posters achter de ramen, Sophia-liedjes die door de aula galmen en een stem-op-Sophia-oproep via de intercom. De middelbare school van Sophia Kruithof is in de ban van de finale van The Voice of Holland vanavond. Rector Annerieke Kroeze: "Het is een gekkenhuis hier, we zijn zo trots op haar!"

"Zet 'm op, Sophia! Je bent de beste!" Leerlingen nemen een filmpje op om Sophia nog even succes te wensen voor de finale van The Voice. Vriendinnen, klasgenoten en docenten van het Vechtstede College zijn supertrots op haar. "Ze is de parel van de school op dit moment, echt geweldig dat ze zo ver is gekomen," zegt Annerieke Kroeze. Op school zagen ze het talent van Sophia natuurlijk al eerder. "Ze kwam in de eerste binnen als een heel verlegen meisje, maar ik weet nog hoe stoer ze was toen ze voor het eerst voor de klas durfde te zingen," vertelt muziekdocent Annelies Eshuis. Bij muziek- en theatervoorstellingen op school maakte ze vervolgens veel indruk. "De eerste keer dat ik haar hoorde zingen, begon ze buiten beeld, achter het podium," vertelt rector Kroeze. "Iedereen kreeg kippenvel: wat is dit, wat gebeurt hier? Zo mooi was het." Bekijk hieronder de reportage die we maakten op de middelbare school van Sophia.

(Tekst loopt door onder video.)

NH Nieuws

Haar vriendinnen zitten vanavond in het publiek bij de finale. "Ik ben heel zenuwachtig, vooral als de uitslag komt," vertelt Marnique Schuurmans. "Maar we zijn zo trots op haar. Ook als ze niet wint, heeft ze het fantastisch gedaan," vult Noor Wabeke aan. Maar dat ze gaat winnen, daar geloven de meesten heilig in op het Vechtstede College. "Ze is gewoon heel goed,"zegt vriendin Vera Folders. "Ook de liedjes die ze zelf heeft geschreven zijn supermooi. Dus ik denk dat ze over een paar jaar de Ziggo Dome wel vult." De rest van de school zit vanavond aan de buis gekluisterd. "Ik sta te juichen in de woonkamer als ze aan de beurt is," zegt Eshuis. "Ik zal proberen geen nagels te bijten, maar ik vind het heel spannend." Ook de aardrijkskundedocent gaat kijken. "Normaal ga ik sporten, maar vanavond zit ik voor de tv," aldus Sjoerd van Rumt. "Ik ga stemmen, heel vaak stemmen op Sophia." Of dat gaat helpen zie je vanavond om 20.30 uur op RTL 4.