Sophia uit Weesp overdonderd door succes bij The Voice: "Weet niet wat me overkomt"

WEESP - Ze is nog maar 17 jaar, maar zingt al de sterren van de hemel. Bij de zogeheten 'Blind Auditions' van The voice of Holland maakt Sophia Kruithof een verpletterende indruk op het publiek. "Mijn telefoon ontplofte van de reacties. Ik weet nog steeds niet wat me overkomt."

NH Nieuws

Binnen drie seconden draaide Anouk haar stoel al om. "Dat geeft zo'n opluchting, ik kon daarna echt gaan genieten van het zingen", vertelt Sophia. Haar ouders keken achter de schermen mee. "Echt geweldig," vertelt haar moeder. "Het moment dat de stoel draait is zó gaaf, ik ben supertrots!" Het commentaar van de coaches is lovend. "Dit is geen auditie, maar een optreden. Wat een geweldige stem," aldus Anouk. Al van jongs af aan is Sophia bezig met zingen. "Ik heb als kind ook al veel audities gedaan, maar dit is de eerste keer dat het zo afloopt", vertelt ze.

Talent Ook producer Arno Krabman, met wie Sophia samen liedjes schrijft, is diep onder de indruk van haar talent. "Toen ze hier als twaalfjarig meisje voor het eerst binnenliep, dacht ik al: wauw! Ze heeft een geweldige stem en kan ook nog eens heel goed liedjes schrijven", vertelt hij. Of ze gaat winnen weet Sophia niet. "Maar het is nu al een geweldige ervaring, dus hoe het afloopt maakt niet zoveel uit", zegt ze. Maar dat ze ver gaat komen, weet Arno zeker. "Absoluut. Maar op een leuke manier, niet omdat het moet. En we blijven haar op die reis volgen," zegt hij.

NH Nieuws