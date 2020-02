Eerste Alkmaarse Walking Voetbal-derby: "Het blijft voetbal, dus het is toch altijd een strijd"

ALKMAAR - De eerste echte Alkmaarse Walking Voetbal stadsderby is een feit: vandaag speelden Kolping Boys tegen Alkmaarsche Boys. De uitslag? Die is van secundair belang bij Walking Voetbal... Zeggen ze.

Door mediapartner Alkmaar Centraal

Een jaar geleden startte Alkmaarsche Boys met Walking Voetbal en dat bleek een schot in de roos. Inmiddels heeft ook Kolping Boys al weer een tijdje een 'wandelende afdeling' en was er niet langer te ontkomen aan de eerste echte stadsderby.

De wedstrijd voor de sportieve krasse knarren werd vanmiddag afgetrapt door een enthousiaste wethouder Sport Pieter Dijkman: "Het is mooi om te zien dat het Walking Voetbal inmiddels een echt onderdeel van de clubs is geworden."

Ook de spelers zelf zijn enthousiast. "Het is vooral de pret in de kleedkamer en met elkaar, het is gewoon hartstikke leuk", laat Jaap Lub van Alkmaarsche Boys weten. Tegenspeler Bert Ketelaar van Kolping Boys beaamt dat: "Het is sociaal, het is sportief, dus heerlijk!". Om dat toch aan te vullen met: "Maar het blijft wel voetbal dus het is altijd een strijd."