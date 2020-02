'Colonne van Formule 1-teams door natuurgebied op het strand is een schande'

Van Broekhoven snapt niet dat er voor de Formule 1 zoveel uitzonderingen worden gemaakt die ten koste gaan van de natuur. "En waarom eigenlijk? Omdat Max Verstappen zin heeft om in een luxe hotel in Noordwijk te slapen in plaats van in Zandvoort?"

Karel en Willem zijn niet de enigen die zich er druk over maken. De ontheffing om door natuurreservaat Noordvoort te rijden, heeft veel stof doen opwaaien. Dat blijkt onder andere door de hoeveelheid handtekeningen die onder een online petitie zijn gezet: bijna 31.000.

Verontwaardiging

De initiatiefnemer van de petitie 'Red de natuur! Geen Formule 1-teams over het strand', Barbara Bosma, denkt dat het succes komt doordat de ontheffingen van Noordwijk en Zandvoort 'mensen aangrijpt.' "Wat ik steeds terug zie in de reacties is verontwaardiging. Nederland heeft al zo weinig natuur, dan wijzen we drie mini-kilometers aan als natuurgebeide en dan nog moeten we dat weer gaan beschadigen. Er is meer dan genoeg asfalt in dit gebied. Laat ze daar gaan rijden."

Steeds groter

Bosma noemt het fantastisch dat haar petitie het zo goed doet. En dat zonder enige vorm van reclame. "Mensen zijn het zelf gaan delen en zo werd het steeds groter. Daarna is het door de media opgepakt. Toen ik de eerste honderd handtekeningen binnen had, was ik eigenlijk al blij dat er zoveel mensen het met me eens waren."

Bosma trekt zich er niets van aan dat de gemeenten, ondanks de petitie, toestemming hebben gegeven voor de strandritten van de Formule 1-teams. Zij sluit zich aan bij acties die nu door ondertekenaars van haar petitie in gang worden gezet. "Ik breng mensen nu met elkaar in contact. Belangrijk vind ik wel dat het vreedzame acties zijn."

Ontheffing

De provincie Noord-Holland neemt geen stelling in de discussie over de autoritten door een natuurgebeid. De provincie komt met een zakelijke verklaring: "Het is ons bekend dat de gemeenten Zandvoort en Noordwijk een aanvraag hebben gekregen voor het verlenen van een ontheffing voor vervoer van F1-teams over het strand. Het is aan de colleges van beide gemeenten om besluiten te nemen over de aanvraag van de ontheffing. Er is geen vergunning of toestemming nodig van Gedeputeerde Staten in het kader van gebiedsbescherming op grond van de Wet Natuurbescherming."

Wethouder Ellen Verheij legde gisteren uitgebreid uit hoe het zit met de toestemming om de F1-teams toch door te laten rijden over Noordvoort.