Feest: 'groene droom' van Huizer Lucas Mol al een jaar werkelijkheid

LAREN - Huizer Lucas Mol had anderhalf jaar geleden een droom: een plek creëren waar duurzaamheid en natuur centraal staan. Op oud-kazerneterrein Crailo in Laren kreeg hij een gebouw in bruikleen en hij werkt alweer een jaar aan zijn groene droom. "Ik ben hier echt op m'n plek", vertelt hij.

Die droom heet 'De Groene Afslag'. Een plek waar volgens hem 'mensen naartoe kunnen komen als ze iets in hun leven willen veranderen in het kader van duurzaamheid'. "Verandering is lastig, vind ik ook", geeft hij toe. "Maar het is vooral een mindset en dan gaat het allemaal best vanzelf. We moeten er gewoon een lolletje van zien te maken."

Turbulent eerste jaar

Dat probeert hij nu in het sloopgebouw. Zonder al te veel investeringen heeft hij geprobeerd het gebouw nieuw leven in te blazen. Het was een turbulent eerste jaar met vallen en opstaan. "Maar zo langzaamerhand begint alles op z'n plaats te vallen en komt er ruimte in ons hoofd en in de agenda om nog meer speciale dingen te organiseren", vertelt hij enthousiast. En op de vraag hoe hij hier elke dag rondloopt, is hij duidelijk. "Met een blij gevoel. Het is ongelooflijk wat er allemaal losgekomen is en gaat komen, het bruist."