Provincie en Opmeer zijn eruit: oplossing voor plannen A.C. de Graafweg bereikt

"We hebben er vertrouwen in dat het nu goed gaat komen"

Wethouder Bram Beemster is blij met de oplossing. "We hebben er absoluut vertrouwen in dat het nu goed gaat komen", vertelt hij. De afgelopen week is hij druk bezig geweest om zijn collega's te informeren over de oplossing. Tijdens het wekelijkse overleg op dinsdag, werd gisteren de knoop doorgehakt en is het college akkoord met de aangepaste plannen.

Inwoners positief

Beemster ging afgelopen week ook langs de inwoners van Spanbroek en Hoogwoud. "Mensen reageerden overwegend positief. Ze stelden wel een kritische noot over het naleven van de 60 km/u en hoe dit wordt gehandhaafd. Die opmerking snappen we heel goed", aldus Beemster.

Toch gaat hij in eerste instantie uit van het goede van de mens en het resultaat wat bereikt wordt. "Als alles is uitgewerkt en de weg er ligt, gaan we kijken hoe het gaat met de hinderbeleving." Hij vertelt dat er ook nieuw asfalt komt en dat de huidige weg er al twaalf jaar ligt. "Dat gaat het geluid sowieso al dempen."

Samen uitvoeren

Ondanks dat er overeenstemming is, vindt Beemster het nog wel belangrijk dat ze 'gezamenlijk het traject van uitvoering ingaan'. "We moeten nu kijken hoe we aan alles handen en voeten gaan geven op basis van wat er nu ligt en de afspraken die daarover zijn gemaakt. Hoe gaan we in detail om met de verbreding, de kap en herplanting van bomen enzovoorts."