Agente Leandra werd aangevallen door twintig man: "Bespuugd met bloed"

Zelf werd ze tijdens een nachtdienst in het Centrum belaagd door een groep van twintig man, die haar tegen de grond werkte na een avondje uit. Ze zal deze ervaring niet gauw vergeten, vertelt ze. Als ze nu een nachtdienst heeft en de orde moet bewaken temidden van het uitgaanspubliek, is ze nóg meer op haar hoede.

Gevecht met hele groep

Een tijdje geleden terug ging het mis. "We wilden een man aanhouden die verderop om zich heen aan het slaan was. We gingen er op af en op dat moment werden we belaagd door een groep mannen. We zijn toen in gevecht geraakt met de hele groep en daarbij zijn we ook bespuugd met bloed."