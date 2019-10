Twee agenten mishandeld dit weekend, politie noemt geweld "onacceptabel"

HAARLEM - Twee politieagenten zijn dit weekend mishandeld tijdens het doen van hun werk. Zowel in Zaandijk als Haarlem moesten de politiemedewerkers letterlijk een klap in het gezicht incasseren.

In het centrum van Haarlem ging het vanmorgen vroeg rond 2.50 uur mis op de Riviervismarkt. Twee agenten zagen hoe een portier een man uit een zaak zette en vroegen wat er gebeurd was. Een van de agenten nam vervolgens poolshoogte bij de portier. Niet veel later werd de agent die met de weggestuurde man aan het praten was uit het niets in zijn gezicht gestompt.

Na de klap rende de man weg. De agent die met de portier stond te praten, rende achter hem aan en wist hem in de kraag te vatten. De gewonde agent heeft aangifte van mishandeling gedaan.

Zaandijk

Een dag eerder werd ook al een politieman mishandeld. Zaterdagochtend rond 5.45 uur hielp een agent zijn collega's bij het vastzetten van een 50-jarige verdachte op het bureau van Zaandijk. De man zat op een stoel toen hij onverwachts de agent op zijn hoofd sloeg. Ook deze agent heeft aangifte van mishandeling gedaan.

In een reactie noemt de politie "agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel". "Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen."

Robin Martens

Eind vorige maand werd er ook al een agent mishandeld. Dat gebeurde tijdens een uit de hand gelopen uitgaansavond in Castricum. Terwijl agenten bezig waren met het inrekenen van een messenzwaaier, probeerde een man die te bevrijden. Een agent belandde vervolgens op de grond, waarna een vrouw hem volgens de politie in het gezicht sloeg.

De vrouw in kwestie bleek GTST-actrice Robin Martens. Zij ontkent de mishandeling en moet volgende maand op een hoorzitting verschijnen.