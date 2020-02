KNVB blundert: Jong AZ en Almere City moeten op herhaling

WIJDEWORMER - Het duel tussen Jong AZ en Almere City van 27 januari moet worden overgespeeld. De KNVB laat dinsdagochtend in een persbericht weten dat er een systeemfout is gemaakt, waardoor AZ-speler Kenzo Goudmijn onterecht speelgerechtigd was.

Er is een fout gemaakt bij de registratie van het aantal gele kaarten. Een voetballer die in de laatste twee speelronden van het vorig seizoen geel heeft gekregen, neemt die kaart mee naar dit seizoen.

Goudmijn ontving in de laatste wedstrijd van het vorig seizoen tegen Sparta een gele kaart. Aangezien hij voor het duel met Almere City op vier gele kaarten stond, was hij eigenlijk geschorst. Bij vijf kaarten volgt automatisch een schorsing van één wedstrijd.

Goudmijn speelde dus ten onrechte de volle negentig minuten mee tegen Almere City FC. Die wedstrijd eindigde in 3-3. Alle statistieken uit dat duel komen te vervallen.

Bezwaar Almere City FC

Almere City had bij het bestuur betaald voetbal een verzoek ingediend om de wedstrijd over te laten spelen. De KNVB acht dat het meest eerlijk, ook omdat AZ de fout niet kan worden aangerekend. Het duel is in overleg met beide teams opnieuw ingepland voor maandag 2 maart om 20.00 uur. Goudmijn is voor die wedstrijd geschorst.

Naar aanleiding van het geval Goudmijn is de KNVB er achter gekomen dat bij in totaal acht spelers het aantal kaarten moest worden gecorrigeerd. Inmiddels zegt de bond die administratieve vergissing te hebben rechtgetrokken. De KNVB wil verder geen mondelinge toelichting geven, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten.