Eerste nederlaag in zestien wedstrijden voor FC Volendam

UTRECHT - FC Volendam heeft zichzelf maandagavond een slechte dienst bewezen door van Jong FC Utrecht te verliezen. De ploeg van trainer Wim Jonk ging op Sportpark Zoudenbalch met 2-1 onderuit. Het was de eerste nederlaag voor de Volendammers na een ongeslagen reeks van vijftien wedstrijden, waardoor de ploeg averij heeft opgelopen in de strijd om promotie.

FC Volendam keek al snel tegen een achterstand aan. Na een knappe Utrechtse aanval kwam de bal via Hicham Acheffay bij Jeredy Hilterman terecht, die de bal enkel binnen hoefde te lopen (1-0). Hilterman stond in de punt van de aanval van de Utrechters in plaats van Jonas Arweiler, die zondag nog trefzeker was voor het 'grote' FC Utrecht tegen FC Twente.

Gelijkmaker

Lang duurde het niet voordat ook de meegereisde Volendam-supporters een doelpunt konden vieren. Eerst werd een knappe kopgoal van Jari Vlak nog afgekeurd, maar even later kwam Het Nieuwe Oranje via Martijn Kaars alsnog op gelijke hoogte. De spits werd slim de diepte in gestuurd door Gijs Smal en rondde vervolgens bekwaam af: 1-1.