Schiphol stelde omstreden groeiplan zelf voor bij kabinet

Volgens Schipholtopman Dick Benschop was een groei naar een kleine 540.000 vluchten per jaar "gematigd en gebalanceerd". Tegen andere adviezen in kwam minister Cora van Nieuwenhuizen vervolgens uit op die limiet.

In juli maakte Van Nieuwenhuizen bekend dat Schiphol in de komende periode tot 540.000 starts en landingen per jaar mag groeien; dat zijn er 40.000 meer dan nu. Wat de minister niet zei, was dat Schiphol achter de schermen zelf het initiatief had genomen bij het bepalen van de onder omwonenden en milieuorganisaties omstreden groei in die rapportage.