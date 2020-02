Wijk aan Zee trilt na explosie bij Harsco: "Nog nooit meegemaakt dit"

Hoe de explosie is ontstaan, is onduidelijk. Een woordvoerder van Harsco laat weten dat er iets is misgegaan bij het kiepen van zogenoemde staalslakken. Hierbij is waarschijnlijk heet staal in contact gekomen met water, waarna een grote explosie is ontstaan.

"We zijn de schade nog aan het opmeten", laat de woordvoerder weten. Er zou niemand gewond zijn geraakt, maar er zou wel materiële schade zijn. Hoe groot deze is, is dus nog onbekend.

Stofwolk

Volgens Harsco is er een stofwolk vrijgekomen bij de explosie. Deze is ook gezien door omwonenden. De woordvoerder zegt te weten dat deze "geen gevaar is voor de omgeving".

Ook bij de politie zijn meldingen binnengekomen over de knal. Een woordvoerder laat weten dat er "iets aan de hand was in het productieproces bij Tata Steel", maar dat er geen gevaar voor de omgeving is.

'In 40 jaar nog nooit meegemaakt'

Via Facebook melden verschillende inwoners dat de knal ongekend hard is geweest. "Dit heb ik de 40 jaar tijd dat ik hier woon nog nooit meegemaakt", schrijft iemand. Via de Facebookgroep Nieuws in de IJmond laat een ander weten dat mensen hun pui en huis "voelden schudden op zijn grondvesten".

De knal is ook gehoord aan de andere kant van het Noordzeekanaal, in IJmuiden en Velserbroek.