Gooise Meren vindt dat corporatie te veel huurwoningen verkoopt en stapt naar minister

Gooise Meren heeft alle woningcorporaties gevraagd met een bod te komen om sociale woningen toe te voegen aan hun bestand. Dudok Wonen lukt dat niet. Met het bod van de woningcorporatie neemt het aanbod sociale huurwoningen in Gooise Meren zelfs af. De reden: de woningcorporatie verkoopt te veel. Dat wil de gemeente niet. "Het is noodzakelijk dat het aantal sociale huurwoningen niet verder afneemt door verkoop of liberalisatie", schrijft wethouder Nico Schimmel van Gooise Meren aan de gemeenteraad. "We vragen aan alle corporaties afzonderlijk, en dus ook Dudok Wonen, om een nullijn te hanteren voor de voorraad sociale huurwoningen, zodat per corporatie in ieder geval het aantal sociale huurwoningen niet afneemt."

De verkopen van sociale huurwoningen zijn volgens Gooise Meren ook niet te compenseren met nieuwbouw, omdat er in Gooise Meren onvoldoende ruimte is voor nieuwbouw.

Na een jaar nog geen oplossing

De kwestie speelt al bijna een jaar, maar tot nu toe is er geen oplossing. Gooise Meren en Dudok Wonen hebben veel met elkaar overlegd om tot een oplossing te komen, maar komen maar niet nader tot elkaar. "We zitten in een impasse", stelt Schimmel.

Gooise Meren stapt nu naar minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een zogeheten 'verzoek tot geschilbeslechting'. De gemeente wil daarmee dat de minister een oordeel velt over de kwestie en Dudok Wonen eventueel dwingt om mee te werken. De minister moet dat binnen zes weken doen, al kan de beslistermijn nog met een maand worden verlengd.