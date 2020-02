'Strandritten naar circuit van Zandvoort moeten doorgaan'

ZANDVOORT - Drie Formule-1 teams moeten tijdens de Grand Prix van Zandvoort gewoon over het strand van Noordwijk naar het circuit kunnen rijden. De gemeenteraad van Noordwijk is niet voornemens om een vergunning voor de strandritten te weigeren, ondanks flinke kritiek van natuuroranganisaties.

Dat meldt het Haarlems Dagblad. Verschillende partijen hebben in de raadsvergadering van vanavond moties aangekondigd om het vervoer via het strand te voorkomen. Het college van burgemeesters en wethouders rekent echter op de steun van coalitiepartijen.

Volgens de gemeente Noordwijk heeft het verplaatsen via het strand namelijk veel positieve kanten. Zo zou rijden via het strand veiliger zijn en komen coureurs niet vast te staan in een file.

Natuurorganisaties hebben aangekondigd bezwaar te maken tegen de aangekondigde ontheffing.