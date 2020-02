Kansloos AZ loopt in Enschede tegen nieuwe nederlaag aan

ENSCHEDE - AZ heeft zaterdagavond dure punten verspeeld in de strijd om de landstitel. De ploeg van trainer Arne Slot speelde een uiterst moeizaam duel in en tegen Twente en mocht van geluk spreken dat de Tukkers niet vaker wisten te scoren: 2-0.

De schade bleef niet beperkt tot één goal achterstand voor AZ, want kort na het doelpunt lag ook de 2-0 al achter Bizot. Queensy Menig onderschepte de bal na getreuzel door Koopmeiners, waarna de Amsterdammer knap wist af te ronden in de verre hoek.

AZ, dat voor de rust Stijn Wuytens uit zag vallen met een hamstringblessure, mocht van geluk spreken dat het in de eerste vijf minuten na de rust niet de genadeslag te verwerken kreeg. Daar mocht de ploeg haar doelman Marco Bizot voor bedanken. De doelman uit Hoorn was eerst belangrijk voor zijn ploeg door een inzet van Menig uit zijn doel te ranselen. Niet veel later keerde hij een kopbal van verdediger Julio Pleguezuelo. Nadat ook Lang verzuimde de wedstrijd in het slot te gooien - hij had de bal voor het intikken maar raakte de bal finaal verkeerd - ging de Twentse storm wat liggen.

Druk

Door middel van wat aanvallende wissels wist de ploeg van Slot wat meer grip op het duel te krijgen. Tot veel kansen voor AZ leidde dit echter niet. Alleen Dani de Wit wist Twente-doelman Joël Drommel tot het uiterste te dwingen. De middenvelder knikte knap op doel uit een voorzet van Owen Wijndal, maar Drommel wist hem uit de bovenhoek van zijn doel te plukken. Verder dan dat kwam AZ niet, waardoor de Alkmaarders na de bekeruitschakeling voor de tweede keer deze week een klap te verwerken kregen.

Opstelling FC Twente: Drommel; Troupée, Bijen, Pleguezuelo, Verdonk; Selahi (Bosch/90+3), Busquets, Aburjania; Menig (Zekhnini/88), Vuckic, Lang

Opstelling AZ: Bizot; Svensson (Aboukhlal/79), Leeuwin, Wuytens (Sugawara/37), Wijndal; Clasie, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi (Druijf/46)