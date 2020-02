Politiek Den Helder wil steviger optreden tegen verkoop alcohol aan minderjarigen

Mystery-shoppers van 17 en 18 jaar oud konden in tachtig procent van de pogingen bij cafetaria alcohol kopen, zonder dat ze een identiteitsbewijs hoefden te laten zien. Bij supermarkten in Den Helder lukte dat in bijna 70 procent van de gevallen. Zo ook in de supermarkt van Jacco Kat in winkelcentrum Schooten Plaza.