Alcohol nog te gemakkelijk verkrijgbaar voor Helderse jongeren onder de 18

Door het Jongeren Interventie Team, een samenwerking tussen de toezichthouders van de Drank- en Horecawet en de politie, vinden regelmatig controles plaats. De gemeente wil met het onderzoek in beeld krijgen hoe het in Den Helder is gesteld met de verkoop van alcohol aan jongeren. In bijna 55 procent van de gevallen is dit niet gelukt. Dat is 0,2 procent meer dan in het onderzoek in 2017.

Vooral slijterijen, sportverenigingen en reguliere horeca doen het beter. De cafetaria en supermarkten lukt het slechter om de regels na te leven. Bij de cafetaria lukte het de jongeren in 80 procent van de pogingen om aan drank te komen. In de supermarkten lukte dat in bijna 70 procent van de pogingen.

Geen ID gevraagd

Het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland in Den Helder is blij met de verbeterde resultaten. De gemeente Den Helder is minder tevreden. "Uit de resultaten blijkt dat inzet nodig blijft en de naleving beter moet. Bij alle gelukte aankooppogingen is niet gevraagd om een identiteitskaart. Terwijl dit juist de manier is om te controleren of iemand meerderjarig is," schrijft de gemeente.