Na superstorm Ciara lopen havens van Oudeschild en Den Oever onder water

Een enkele automobilist waagde het om toch in de auto te stappen en door het water weg te rijden. Voor de lokale garagehouders betekent dit dat ze er een nieuwe klant bij hebben, maar de bestuurder zelf zal achteraf ongetwijfeld iets minder blij zijn met zijn of haar actie.

Het komt meerdere malen voor per jaar dat het water over de kades stroomt.

In de haven van Den Oever was het vanmorgen rond 10 uur hoogwater. Het water klotste toen tegen de muren van de visafslag en de andere gebouwen in de haven.

De haven van Den Oever ligt nog vol met vissersschepen. Sommigen zijn gisteravond laat, maar vlak voor de storm begon aan te wakkeren, de haven binnen gelopen. De meeste vissers laten hun schip deze week aan de kade liggen. Alleen een enkele garnalenvisser zal morgen of overmorgen het ruime sop kiezen om op de Waddenzee te gaan vissen.

Dit betekent dat de visafslag deze week duidelijk minder aanvoer krijgt. Dat is financieel gezien vervelend, maar het geeft de visafslag wel weer de ruimte om schoon te maken. Door het hoge water komt ook de werkvloer onder te staan. Die moet helemaal worden schoongeboend en gedesinfecteerd vóór de nieuwe lading vis binnen komt.

Slufter onder water

Overigens was ook natuurgebied de Slufter op Texel onder water gelopen. Niet zo gek, want hij staat in open verbinding met de Noordzee. Het water stond tot aan de sluftertrap. De Slufter onder water is altijd een mooi gezicht, maar het uitzicht trok - mede als gevolg van de nog steeds stevige westerwind - maar mondjesmaat bezoekers, zo schrijft mediapartner Texelse Courant. Een Slufter vol water betekent ook altijd dat er zwerfvuil achterblijft en dat wordt 22 februari tijdens een opruimdag van Staatsbosbeheer in de Slufter opgeruimd.