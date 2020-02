Storm Ciara rukt Zr. Ms. Karel Doorman los van kade marinehaven: slepers uren in touw

DEN HELDER - Slepers van de marine zijn vannacht in de marinehaven in Den Helder uren in touw geweest om het ondersteuningsschip Zr. Ms. Karel Doorman in positie te houden. Nadat door de kracht van storm Ciara een meerpaal uit de kademuur was gerukt, dreef het voorsteven langzaam maar zeker af.

Op een foto in een tweet van marineveteraan Ton van Corven is te zien dat de de bolder uit de kademuur is getrokken en in het water is gevallen. De trossen waarmee het schip aan de bolder was bevestigd, hangen op de foto vrijwel loodrecht naar beneden.