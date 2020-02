N241 afgesloten vanwege omgevallen boom: "Brandweermannen hebben moeite met staan"

Door een omgevallen boom is de A.C. de Graafweg, de N241 tusen Heerhugowaard en Wognum, tijdelijk afgesloten. Brandweermannen hebben bij het opruimen van de boom veel last van de stormachtige wind.

De brandweer is druk bezig en ook medewerkers van de provincie zijn ter plaatse, aldus een getuige. "Brandweermannen hebben moeite om normaal te blijven staan vanwege de wind." Een helm van een brandweerman is al in de sloot gewaaid.