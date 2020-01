Geen zorgen bij Opmeer ondanks bomenkap voor herinrichting A.C. de Graafweg

Des te vreemder lijkt het dat de Provincie toch al bomen gaat kappen. Toch laat wethouder Bram Beemster weten zich geen zorgen te maken. "Wij zijn tegen bomenkap binnen de bebouwde kom. En deze werkzaamheden vinden buiten Opmeer plaats, daar bemoeien we ons in beginsel niet mee. Dat is een zaak van de wegbeheerder, de Provincie. Als zij zeggen dat het beter is voor de veiligheid, vinden we dat spijtig, maar dat is een beleidsmatige afweging", zo legt hij uit.

De provincie laat weten een week nodig te hebben om de bomen weg te halen. Als reden wordt de verkeersveiligheid gegeven. Het gaat om bomen die te dicht op de weg staan of ziek zijn. Ook maakt het deel uit van de voorbereidingen van de A.C. de Graafweg, die in de volksmond ook als de dodenweg te boek staat. Maar juist over de herinrichting van de weg verschillen de Provincie en Opmeer van mening. De gemeente vreest een kaalslag door het verdwijnen van bomen en wil dat er meer gedaan wordt om geluidsoverlast te voorkomen.

Ook vreest de wethouder niet dat er straks geen weg meer terug is. "We zijn met onze bezwaren naar de Raad van State gestapt, die zaak dient nog. In de tussentijd wordt er ook onderzoek gedaan en zijn we in gesprek of we toch tot elkaar kunnen komen. Ik heb goede hoop dat het tot oplossingen zal leiden". Ook is hij tevreden over de communicatie van de Provincie over de werkzaamheden. "Ik ben op tijd hierover geïnofrmeerd, en ook de bewoners hebben een brief gekregen. Dat vind ik goed."

Gekapte bomen worden vervangen

De Provincie laat weten dat de 639 gekapte bomen worden vervangen zodra de herinrichting van de weg helemaal klaar is. Tijdens de werkzaamheden tussen 10 en 17 februari, tussen het Verlaat en Wognum, zal het verkeer om en om over één rijstrook worden geleid. Fietsers worden omgeleid via gele borden.