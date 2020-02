Ruim 130 vluchten geannuleerd vanwege storm Ciara

Er zijn op Schiphol inmiddels 132 vluchten geannuleerd vanwege storm Ciara die vandaag over Nederland trekt. KLM heeft uit voorzorg al 52 vluchten binnen Europa geschrapt. Ook andere maatschappijen houden vandaag een deel van hun vliegtuigen aan de grond.

Onder andere KLM en British Airways geven passagiers in verband met storm Ciara de mogelijkheid om hun vlucht kosteloos uit te stellen, als zij vrezen dat die alsnog wordt geannuleerd.

Easyjet heeft 38 vluchten geannuleerd. Verder hebben ook Lufthansa, Eurowings, British Airways en Flybe vluchten naar Schiphol geschrapt. Schiphol raadt reizigers aan om de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden en contact te houden met luchtvaartmaatschappijen.

KLM had gisteren al 40 vluchten van en naar Schiphol uit de dienstregeling gehaald vanwege Ciara. Door de storm zal er minder capaciteit op de luchthaven zijn om vluchten af te handelen. Vanochtend heeft KLM nog eens 12 vluchten binnen Europa geschrapt.

NH Nieuws staat vanmiddag live bij de landingsbaan op Schiphol waar de vluchten die nog wel doorgaan zullen binnenkomen. De livestream is op nhnieuws.nl, de app en op onze Facebookpagina te volgen. We sturen een pushbericht zodra de livestream is begonnen.