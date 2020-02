KLM annuleert al 40 vluchten vanwege storm Ciara

KLM heeft voor morgen alvast 40 vluchten geschrapt in verband met de naderende storm Ciara. Het gaat tot nu toe uitsluitend om vluchten van en naar Schiphol binnen Europa. Schiphol waarschuwt passagiers voor vertragingen en annuleringen de komende twee dagen. Morgen geldt in het hele land code oranje.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

KLM had passagiers die liever niet het risico nemen dat hun reis last minute geannuleerd wordt al de mogelijkheid geboden om hun vlucht op 9, 10 en 11 februari kosteloos om te boeken. Dit aanbod geldt ook voor wie met Air France of Delta Air Lines vliegt.

Storm Ciara trekt morgen vanuit het noorden over de hele provincie en dan voornamelijk zondag in de middag en avond. Mogelijk zullen er meer vluchten op Schiphol worden geannuleerd, maar dat is volgens een woorvoerster van KLM nu nog te vroeg om te zeggen.