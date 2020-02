Groet uit Schoorl Run tóch volledig afgelast door superstorm Ciara

SCHOORL - De Groet uit Schoorl Run is volledig afgelast in verband met de storm die vanmiddag verwacht wordt. Gisteravond meldde de organisatie nog dat de hardloopwedstrijden wél door zou gaan, maar dan met een aangepast programma.

"De weersverwachting is de afgelopen uren dusdanig veranderd. Waar de storm eerder aan het einde van de middag zou pieken, wordt deze nu kort na de middag al verwacht in Schoorl. Dit betekent dus tijdens de 10 km afstand, maar ook tijdens de terugreis van deelnemers aan de 21,1 km", schrijft de organisatie in een mail aan deelnemers.

30 km en Kidsrun

Gisteren werd in de loop van de middag al bekend dat de langste afstand, de 30 km, en de Kidsrun, afgelast werd om te voorkomen dat renners niet meer veilig thuis kunnen komen.

Daarnaast werden de starttijden van de overgebleven afstanden aangepast. Dit allemaal omdat verwacht werd dat de storm vooral in de namiddag en avond krachtig zou zijn.

"Reis niet af naar Schoorl"

De organisatie vraagt renners met klem niet af te reizen naar Schoorl. "Met vol vertrouwen zijn wij na de aanpassing in het programma die we gisteren hebben gedaan aan de slag gegaan. Echter na monitoring die wij afgelopen nacht hebben gedaan, maakt dat we nu de veiligheid van onze deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers en instanties niet meer kunnen garanderen", schrijft de organisatie.

Mensen die zich hadden ingeschreven voor de Groet uit Schoorl Run krijgen maandag meer informatie.