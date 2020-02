Groet uit Schoorl Run gaat vooralsnog gewoon door: "We nemen wel extra maatregelen"

SCHOORL - Hoewel er zondag waarschijnlijk een flinke storm op komst is, gaat de Groet uit Schoorl Run 2020 vooralsnog gewoon door. Organisator Le Champion ziet nog geen aanleiding om het evenement af te gelasten, maar neemt wel enkele voorzorgsmaatregelen.

"We houden de weersverwachtingen natuurlijk nauwlettend in de gaten", zegt Tom Limmen, eventmanager bij Le Champion. "We hebben daarover ook overleg met de andere betrokken partijen, zoals de gemeente, de veiligheidsregio en Staatsbosbeheer."

Wel neemt de organisatie enkele voorzorgsmaatregelen vanwege de harde wind. Zo zijn er geen opblaasbare bogen op het parcours en worden dranghekken verzwaard. Activiteiten die zouden plaatsvinden op het parkeerterrein zijn verplaatst naar de sporthal erachter.