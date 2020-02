Twee jonge graffitispuiters bij schuur in Oudesluis betrapt, gevlucht maar tóch gearresteerd

OUDESLUIS - Twee jongens zijn gisteravond betrapt op het spuiten van graffiti bij een schuur in Oudesluis. Ze sloegen op de vlucht. Een motoragent vond de vandalen en hield ze aan.

Toen een bewoner een kijkje nam bij zijn schuur, zag hij de jongens die snel op de vlucht sloegen. Hij bekeek de muur en zag dat er graffiti was gespoten. Daarop belde hij de politie.

Hij had een goed signalement van de spuiters. Daarop gingen meerdere eenheden richting Oudesluis, laat de politie weten op Facebook.

Spuitbussen

Een motoragent zag op de Westfriesedijk een scooter rijden met daarop twee personen die aan het signalement voldeden. Beide jongens zijn toen aangehouden. In hun rugzakken zaten verfspuitbussen.

De recherche heeft ze verhoord. Een van de verdachte - die al vaker is aangehouden voor het aanbrengen van graffiti - is vrijgelaten, maar moet zich melden bij de rechter. De ander is naar Bureau HALT verwezen.