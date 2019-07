Graffitispuiter op heterdaad betrapt tijdens 'taggen' op Schager gymzaal

SCHAGEN - Een politieagent heeft gister in Schagen in zijn vrije tijd een graffitispuiter op heterdaad betrapt en aangehouden. Dat gebeurde aan de Vincent van Goghlaan. De spuiter zette nét een 'tag' op de muur van een gymzaal.

De vandaal werd rond 22.00 gesnapt - tijdens de wandeling van de op dat moment vrije agent.

Politie Schagen schrijft op Facebook dat de jongen een nachtje in de cel heeft doorgebracht en door de recherche is gehoord. "Over het onderzoek kunnen we verder geen uitspraken doen. Het is ons bekend dat in de gemeente Schagen op tientallen plaatsen op gebouwen, straatmeubilair, bruggen, viaducten en tunnels zijn besmeurd met de tags zoals 'Boaz en Vupo', in alle kleuren en maten."

Maar, zo waarschuwt de politie: "Het heeft geen zin zonder enig bewijs deze jongen te beschuldigen van graffiti die bij u is aangebracht."