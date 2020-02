Ravage door vandalen bij tientallen huisjes tuinderscomplex Bennebroek

Voorzitter van de vereniging Jan Stoel is erg geschrokken van wat hij vanochtend aantrof. "Zo'n enorme schade hebben we nog niet eerder meegemaakt. Ik heb ze (getroffen huisjes, red.) nog niet allemaal kunnen tellen", zegt hij tegen NH Nieuws.

Brandblusser

In de nieuwe blokhut van de vereniging hebben de vandalen alle spullen uit het huisje op elkaar gelegd en daar brandblussers over leeggespoten. "Doordat het poeder op de vloer lag, zijn daar schoenafdrukken te zien. In afwachting van de politie hebben we de blokhut dichtgetimmerd", zegt Stoel.

Op dit moment is de prioriteit van de leden van de vereniging om alle huisjes en kassen zo veel mogelijk dicht te timmeren voor de storm van morgen.