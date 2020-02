Binnenblijven: serieus stormgeweld raast zondag over provincie

NOORD-HOLLAND - Er is een pittige storm op komst. Zondagmiddag en avond kunnen door windstoten van tot wel 140 kilometer per uur bomen tegen de vlakte gaan: "Oppassen geblazen dus."

Dat zegt NH-weerman Jan Visser. De storm genaamd Ciara (spreek uit als Kira) trekt vanuit het noorden over de hele provincie en dan voornamelijk zondag in de middag en avond. Het is de eerste storm van het jaar met een naam, aldus de NOS. Visser: "Het wordt regenachtig, met windstoten van meer dan 100 kilometer per uur. Echt stormgeweld dus. Dat komt niet zo heel vaak voor." De windstoten - met windkracht 7 tot 10 - kunnen op sommige kustplekken zelfs snelheden van 140 kilometer per uur halen. Gevaarlijk op de weg Het kan gevaarlijk worden in het verkeer en de rukwinden kunnen bomen doen omwaaien, maar ook losstaande spullen meesleuren. "Let daarom extra goed op als je naar buiten of de weg opgaat."

Quote "Check de buitenboel, zoals losstaande potjes en kliko's, nu het nog mooi weer is" NH-WEERMAN JAN VISSER

Visser raadt aan om de komende dagen, nu het weer nog rustig en zonnig is, goed de buitenboel te checken. "Loop je balkon en tuin goed na. Kijk bijvoorbeeld eens naar je klikobak. Staat die goed vast? Of de bloempotjes; die vliegen zondag alle kanten op en kunnen schade aanrichten." Zet ook je wellicht al scheefhangende tuinhek goed vast. Daarnaast adviseert Visser om vooral binnen te blijven als je niet naar buiten hóéft. "De laatste keer dat er zo'n storm over Noord-Holland trok, was in januari 2018." 'Ga de pier niet op!' De Noordpier van Velsen-Noord is vanaf zaterdag gesloten vanwege de verwachte storm. Dit meldt Pierstatus op Twitter. "Ga de pieren niet op!" Luidt de waarschuwing.