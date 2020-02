Code oranje vanwege storm Ciara

De waarschuwing is morgenmiddag van kracht. Vanaf 10.00 uur geldt eerst code geel. Met name aan de kust gaat het hard waaien. In de loop van de middag kunnen er windsnelheden tot wel 120 km/u worden bereikt.

Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer, met risico op schade, letsel of veel overlast. Bron: KNMI

Treinen

Op verschillende plekken in Nederland wordt overlegd over mogelijke maatregelen vanwege de storm. Tussen Den Helder en Zaandam worden vanaf 14.00 uur enkele intercity-ritten geschrapt. ProRail schakelt extra hulplocomotieven en storingsmonteurs in.

Op andere trajecten zullen de treinen morgen tot nader order gewoon volgens de geplande dienstregeling rijden. Dat is vanmiddag besloten tijdens extra overleg vanwege de storm Ciara die zondag over het land raast. Reizigers krijgen het advies het weerbericht in de gaten te houden en kort voor vertrek de NS Reisplanner te raadplegen.

De impact van de storm Ciara op het treinverkeer is volgens de twee organisaties lastig te voorspellen. "Op voorhand wordt geen aangepaste stormdienstregeling ingesteld, mede omdat er op zondag al minder treinen rijden", licht een NS-woordvoerder toe.

"Veiligheid van onze reizigers en collegas staat voorop. Daarom zullen we zondag, mocht dat nodig zijn, alsnog ritten schrappen of in delen van Nederland het treinverkeer tijdelijk stilleggen."

Vliegverkeer

Ook op Schiphol worden maatregelen genomen. De luchthaven denk dat door de storm minder banen kunnen worden gebruikt. Vanuit veiligheidsoogpunt zijn er regels voor de sterkte van de zijwind op Schiphol. Als er een zijwind van 20 knopen (10 meter per seconde) op een baan staat, krijgen piloten een andere baan toegewezen door de luchtverkeersleiding.

Voetbal

De KNVB overweegt betaald- en amateurvoetbalwedstrijden morgen niet door te laten gaan. De bond houdt de situatie rondom storm Ciara nauwgezet in de gaten, zo vertelt een woordvoerder aan de NOS. "We willen in elk geval voorkomen dat de supporters zondag al op pad zijn voor wij een besluit hebben genomen."

De KNVB neemt voor 20.00 uur vanavond een beslissing.