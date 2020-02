NEC bezorgt Telstar beschamende 1-7 nederlaag

VELSEN-ZUID - De wedstrijd van Telstar tegen NEC is uitgelopen op een debacle voor de Velsenaren. In eigen huis ging de ploeg van Andries Jonker met 1-7 (!) over de knie. Elayis Tavşan maakte het enige doelpunt aan de kant van Telstar.

Reda Kharchouch stond gewoon weer in de basis, nadat hij op het laatste moment een transfer naar Sparta Rotterdam zag afketsen. Voor Telstar was de wedstrijd tegen NEC belangrijk met het oog op de strijd om een play-offticket. De Velsenaren stonden op voorhand vierde in de derde periode, maar FC Volendam (al een periodetitel gepakt) en Jong Ajax (kan niet promoveren) stonden boven Telstar.

NEC kwam beter uit de startblokken en dat resulteerde in de achtste minuut al in een doelpunt. Ole Romeny was de slimste bij een corner en kopte de bal binnen bij de eerste paal. De Nijmegenaren leken het duel te controleren, maar toch kwam Telstar terug. Reda Kharchouch vond vanaf de rechterkant de andere spits van de Velsenaren, Elayis Tavşan.

Drie goals NEC op rij

Na de goal van Telstar ging het hard. Een counter van NEC werd prima afgemaakt door Anthony Musaba, die snoeihard uithaalde in de korte hoek. Zian Flemming zette zijn ploeg enkele minuten later op 1-3 door een vrije trap in één keer binnen te schieten. Keeper Sven van der Maaten zag de bal via de binnenkant van de paal in zijn doel verdwijnen. Het werd nog erger voor de thuisploeg; Flemming maakte met wat geluk zijn tweede doelpunt. Zijn schot werd halverwege aangeraakt, waardoor Van der Maaten kansloos was.