Muntjes, messen en kogels: magneetvisser Michael exposeert zijn 'verdronken' metaal

DEN HELDER - Het is de droom van iedere magneetvisser. De vondsten van Michael Kramer uit Den Helder zijn binnenkort te zien in de vitrines van de Helderse historische vereniging. Michael is vrijwel iedere dag op pad om met zijn magneet de Helderse wateren af te speuren.

Michael is inmiddels een vaste gast aan de waterkant. "Vooral in het weekeinde staan er soms wel vijftien mensen te kijken, om te zien wat ik boven water haal." Vandaag heeft hij niet heel veel geluk. Wat muntjes, vooral veel schroot en natuurlijk een winkelwagentje.

Gastank

Het magneetvissen is niet zonder risico. Afgelopen week nog is een deel van de stad uren afgesloten toen Michael een zwaar, cilinderachtig voorwerp boven water probeerde te halen. "Het bleek gelukkig een oude gastank, maar ik heb wel granaten en een bom gevonden. Dat kostte me meteen een magneet van 150 euro, want die is mee de lucht in gegaan."