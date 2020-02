Vondst mogelijke vliegtuigbom zet Helderse buurt op zijn kop: weg is uren afgesloten

DEN HELDER - Het was groot, zwaar en massief dat hij vanmiddag uit het water bij de Loodsgracht in Den Helder viste, dus magneetvisser Michael Kramer (34) vreesde het ergste. Het is toch geen vliegtuigbom? Hij belde de politie en die deelde zijn vermoedens. De straat werd afgezet. Een paar uur later bleek de vork toch anders in de steel te zitten.

"Ik voelde ineens iets groots en zwaars aan mijn magneet zitten", vertelt Kramer aan NH Nieuws. "Het ding lag in het midden van de vaargeul, maar ik kon het moeilijk omhoog krijgen. Daarom probeerde ik het naar de kant te trekken." Eenmaal daar vertrouwde hij het niet helemaal. "Ik ben geen bomexpert, maar dit leek wel veel weg te hebben van een bom."

Bezorgde buurtbewoners kwamen kijken en Kramer belde de politie. "Er stak nog een stuk boven het water uit. Voor de agenten was het meteen duidelijk: alles moest worden afgezet. Niemand mocht meer de Loodsgracht op, alleen de bewoners mochten in hun huizen blijven."

Een expert kwam kijken en hij concludeerde al snel dat het geen vliegtuigbom was. Kramer: "En het was ook geen gastank of boiler. Maar wat het wel is: dat is nog een raadsel."

'Gewoon hobby'

De vondst heeft de Nieuwedieper overigens niet doen afschrikken: "Magneetvissen is voor mij gewoon een hobby. Juist het niet weten wat je boven water kan halen, geeft de kick." Hij heeft met enkele andere magneetvissers in een jaar tijd 110.000 kilo uit de wateren van Den Helder gehaald, daar zaten ook enkele explosieven bij. "Al blijf ik daar het liefst ver uit de buurt. Eén keer zat er een 50-ponder (grote vliegtuigbom, red.) aan mijn magneet. Die heb ik opgevist uit het water achter de Binnenhaven. Met magneet en al is ie opgeblazen."

De gemeente gaat binnenkort dit onbekende gevaarte uit het water halen en opruimen.