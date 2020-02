Poging tot mishandeling in Hoorn: politie zoekt man

HOORN - Aan de Emmalaan in Hoorn is vanavond rond 21.00 uur een poging tot mishandeling geweest. Volgens een getuige zou dat bij een woningoverval zijn gebeurd.

Via Burgernet wordt opgeroepen om uit te kijken naar een blanke man. Hij zou rond de 25 jaar zijn en heeft kort blond haar. Hij draagt een grijze trainingsbroek, een lichtblauwe jas en camelkleurige schoenen.

Tien minuten eerder werd er verderop in de stad aan de Watermolen een taxichauffeur overvallen. Hij raakte daarbij gewond. Of er een verband is, wordt nog onderzocht.