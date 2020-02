Taxichauffeur overvallen en verwond door klant in Hoorn

HOORN - Aan de Watermolen in Hoorn is een taxichauffeur overvallen door zijn eigen klant. De chauffeur raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. De dader is gevlucht.

GLOCALmedia

Dit wordt bevestigd door de politie aan NH Nieuws. Het gebeurde rond 20.50 uur, in een woonwijk in Hoorn. De taxichauffeur had een klant opgepikt en diegene wilde eruit op de Watermolen. "Daar ontstond blijkbaar een conflict en werd de chauffeur beroofd. Hij heeft daarbij hoofdletsel opgelopen", aldus een politiewoordvoerder. Er wordt gezocht naar de klant. Het is nog niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. De taxichauffeur is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel.

Amper tien minuten later was er aan de Emmalaan in Hoorn, zo'n 3,5 kilometer verderop, een poging tot mishandeling. Getuigen melden dat er een woningoverval aan voorafging. Er is een Burgernetbericht uitgestuurd. Een mogelijk verband wordt onderzocht. Onderstaande foto is aan de Watermolen.