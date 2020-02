Vermeende 'spotters' in zaak liquidatie spyshopmedewerker Ronald Bakker zwijgen

HUIZEN - Twee mannen die worden verdacht van medeplichtigheid aan de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker uit Huizen in september 2015 hebben vandaag bij de start van hun strafzaak gezegd geen vragen van de rechtbank te beantwoorden. "Zwijgrecht", klonk het veelvuldig in de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp.

Mourad B. (30) en Ali M. (31) zouden zijn opgetreden als 'spotter' en de bewegingen van Bakker (59) tot vlak voor zijn dood nauwgezet in de gaten hebben gehouden. Zo zou B. op de dag van de moord in een kort daarvoor gehuurde Citroën vanaf de spyshop in Nieuwegein achter de bedrijfsleider van de spyshop naar diens woning in Huizen zijn gereden. Daar werd Bakker in zijn auto doodgeschoten.

Doordat de beide verdachten zwegen, ging de rechtbank in sneltreinvaart door het bewijs tegen de twee heen. Een groot deel daarvan is afkomstig uit zogenoemde PGP-communicatie. Uit ontsleutelde e-mails blijkt dat in de periode voor de liquidatie veel informatie over signalementen, auto's kentekens en routes zijn uitgewisseld. Ook zijn vanuit de spyshop zelf filmopnamen gemaakt van een man die tijdens het vissen tegenover het gebouw veelvuldig met een mobiele telefoon bezig was. Op de beelden is B. herkend.

Misdaadorganisatie Ridouan Taghi

De moord op Bakker is toegeschreven aan de misdaadorganisatie van Ridouan Taghi. De man uit Huizen zou tot doelwit zijn bestempeld nadat het vermoeden was ontstaan dat de spyshop met politie en justitie samenwerkte. In door justitie aan hem toegeschreven PGP-berichten zou Taghi zelf hebben gezegd: "Hoop morgen die kk-skyverrader weg" en "Kijk het nieuws straks. Die kk-spyshophonden speelden dubbel spel met ons", zo las de rechtbankvoorzitter voor.

B. zou voor het verkennerswerk 10.000 euro hebben gekregen. Hij en M. horen vanmiddag de straf die de officier van justitie tegen hen eist.