Rechtszaak liquidatie Huizer spyshopmedewerker Ronald Bakker van start

HUIZEN - In de gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp gaat vandaag het proces tegen Mourad B. en Ali M. van start. Dat tweetal wordt verdacht van de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker, die op 9 september 2015 voor zijn woning in Huizen werd neergeschoten.

De 59-jarige Bakker was manager bij de spyshop in Nieuwegein. Hij werd doodgeschoten in zijn auto, midden in een woonwijk. De dader ging er vervolgens vandoor op een donkerkleurige motor.

Bakker zou tot doelwit zijn gemaakt omdat er vermoedens waren dat de spyshop met politie en justitie samenwerkte.

Taghi

Het OM liet tijdens een inleidende zitting in september 2019 al weten dat ze de liquidatie linken aan Ridouan Taghi, tot kortgeleden meest gezochte crimineel van Nederland. Hij werd op 16 december 2019 gearresteerd in Dubai.