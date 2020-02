Eerste klimaatmars in Haarlem: "Het is een feestje met een boodschap"

HAARLEM - Zo'n 200 mensen liepen vandaag mee met een vreedzame klimaatmars in de binnenstad van Haarlem. Deze was georganiseerd door Extinction Rebellion, een wereldwijde organisatie die zich inzet voor het klimaat.

Vanmorgen om tien uur verzamelden de betogers zich bij de koepel in de Haarlemmerhout. Doel van de mars was om aandacht te vragen van de Haarlemse politiek voor de klimaatproblemen.

"Uiteindelijk is het klimaat iets wat ons allemaal aangaat en we willen mensen verbinden"

Er liepen veel veertig plussers en ouders met kleine kinderen mee in de stoet. Wat opviel is dat weinig jongeren zich hadden aangesloten en dat vond Jente Schoof (19) van Extinction Rebellion erg jammer. "Het is niet hip om je in te zetten voor het klimaat, maar ik denk dat mijn leeftijdsgenoten zich niet realiseren dat het om onze toekomst gaat."

"Het is de bedoeling dat we de Haarlemse politiek laten zien dat veel Haarlemmers zich zorgen maken over het klimaat en dat er echt wat moet gebeuren", vertelt Emma Dijkstra van Extinction Rebellion.

Het protest had een vriendelijk karakter en dat is ook de bedoeling van de organisatie. "Het is een feestje met een boodschap", vertelt Emma Dijkstra." Uiteindelijk is het klimaat iets wat ons allemaal aangaat en we willen mensen verbinden."

Manifest

Aan het einde van de protestmars verzamelen de betogers op de Prinsenhof waar burgemeester Jos Wienen was uitgenodigd om een manifest in ontvangst te nemen. Hierin stond een duidelijke boodschap, namelijk dat de gemeente in april met een plan moet komen om de stad klimaatneutraal te maken in 2030.

De burgemeester stond open voor de boodschap, maar gaf ook aan dat er soms keuzes gemaakt moeten worden waardoor bepaalde zaken die voor het klimaat belangrijk zijn, uitgesteld worden.

Maar dat het wel tijd is om door te pakken, zag hij wel in. "We zijn ermee bezig en er moet nog veel meer gebeuren. We hebben geen tijd om te wachten."