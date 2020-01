Amsterdamse lerares kan geen woning krijgen: "Dat begrijp ik gewoon niet"

Esmee Bakkenes geeft les op basisschool de Springplank in Amsterdam, een gebied met een enorm lerarentekort. Binnenkort moet ze haar woning uit en na een jaar zoeken heeft ze nog steeds geen nieuwe woning in de stad gevonden. Terwijl Amsterdam juist meer leraren nodig heeft, moet Esmee mogelijk weg door woningnood.

"Met een middeninkomen val je eigenlijk tussen wal en schip", zegt ze. "Samen met mijn vriend verdienen we teveel voor sociale huurwoningen en te weinig voor de vrije sector, want daar worden echt bizarre inkomenseisen en huurprijzen gevraagd."

Omdat Esmee niet meer studeert moet ze over een paar maanden uit haar studentenwoning. Ze is al een jaar op zoek naar een andere woning, maar heeft nog niks gevonden. Zelfs de voorrang die ze als lerares krijgt, heeft niet geholpen.

D leerlingen van groep 3 maken zich ook zorgen: "Ik merk dagelijks dat de leerlingen aan mij vragen: 'juf: heb je al een huis?'", vertelt ze. "En ook de ouders."

Kinderen slapen er slecht van

"Ik had vorige week een oma van één van mijn kinderen uit de klas. Die vertelde mij dat haar kind twee nachten slecht had geslapen. Hij had 's ochtend gezegd dat de juf geen huis had en weg moest. Dat raakte mij natuurlijk wel in mijn hart."

Esmee gaat verhuizen naar Amersfoort als het haar niet lukt om een woning in Amsterdam., waar ze familie en vrienden heeft wonen. In die stad heeft ze familie en vrienden wonen. Vanwege de reisafstand zal ze haar baan in Amsterdam dan opzeggen.

"Dan denk ik, ja, lerarentekort", zegt ze. "Maar er wordt voor mijn gevoel niet genoeg gedaan om die leraren te helpen aan een woning. En dat begrijp ik gewoon niet."