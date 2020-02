Ouderen extra kwetsbaar bij brand: "Zelf oefenen op de vluchtroute"

NOORD-HOLLAND - Een afzuigkap niet goed ontvetten of een waterkoker die niet geaard is. Kleine details die tot een fikse brand kunnen leiden. Ouderen lopen bij brand extra risico en dus loopt ouderenbond Anbo tijdens een veiligheidscheck ook de brandveiligheid grondig na.

Hans Créton is één van de ruim honderd vrijwilligers bij Anbo die bij ouderen langsgaat om zo'n veiligheidscheck uit te voeren. "Ik ben zelf gepensioneerd en om iets te doen te hebben ga ik bij mensen langs om te kijken hoe zij hun eigen veiligheid kunnen vergroten", vertelt Créton enthousiast. "Ik ga geregeld naar mensen toe, maar het gaat meestal niet over brand." Vragen over babbeltrucs spelen meer bij mensen.

Extra risico

Dat terwijl ouderen bij brand extra risico lopen. ''Als oudere ben je ontzettend veel kwetsbaarder." De twee overleden bewoners bij branden in zorgcentra in Muiderberg en Hoorn, zijn daar trieste voorbeelden van. Dat risico verkleinen is overigens wel gemakkelijk. "Je moet zelf oefenen wat je doet bij brand. De eerste keer lukt het je nauwelijks, maar naar drie of vier keer doe je dat vlot."

Créton kijkt grondig naar de cv, de droger, keukenapparatuur en ga zo maar door. Ook een grondige check van de vluchtroute, staat op de planning.

Bekijk hieronder hoe zijn veiligheidscheck in zijn werk gaat