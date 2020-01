Shock na desastreuze brand in zorgcomplex Muiderberg: "Dit wil je niet meemaken"

MUIDERBERG - De schrik zit er nog goed in bij medewerkers en bewoners van het Muiderbergse woonzorgcentrum Florisberg. Daar overleed gisteren een bewoner na een brand. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt en dit wil je ook niet meemaken", vertelt Irna Hoiting van Amaris Zorggroep.

Over de oorzaak van de brand kan Amaris nog niks vertellen. In de ochtend werden alle bewoners bij elkaar geroepen om gezamenlijk te praten over het verschrikkelijke drama. "Er heerst grote verslagenheid, ik kan niet anders zeggen", aldus Hoiting. De bewoners moesten tijdens de brand geëvacueerd worden, maar konden al weer snel richting hun kamers.

Volgens buurtbewoners was er bij de brand voornamelijk veel rook te zien. "Op een gegeven moment deden ze de deur open van zijn kamer en toen kwam er gigantisch veel rook uit", aldus de overbuurvrouw. "Er was meer rook dan vuur", vertelt een andere buurtbewoonster.

Burgemeester geschrokken

Burgemeester Han ter Heegde is geschokt door het nieuws. "Echt afschuwelijk, in korte tijd opnieuw een vreselijk incident met dodelijke afloop in onze gemeente."

Daarmee doelt Ter Heegde op het overlijden van een meisje na een woningbrand in Muiden vlak voor kerst en het tragische ongeluk met een NS-bus twee weken geleden waarbij een jonge vrouw overleed. "Mijn diepe medeleven gaat uit naar de familie van het slachtoffer."

