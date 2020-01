Vissers ongerust over plan uitkoopregeling: 'We willen liever blijven vissen'

DEN HELDER - Helderse vissers zijn niet gerust over het kabinetsplan om vissers uit te kopen. Het plan is onderdeel van het Noordzeeakkoord dat nu ter discussie ligt. Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar om het akkoord uit te voeren. Visser Dirk Kraak vreest dat de visserijsector moet wijken om ruimte te maken voor windmolenparken. "Ik wil geen geld, ik wil een toekomst."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

In het Noordzeeakkoord zijn visserij, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven en de Rijksoverheid in overleg door de komst van windmolenparken in een groot deel van de Noordzee. Er komen ook extra natuurgebieden, waardoor er minder ruimte is voor de visserij. "De gesprekken beginnen nu pas echt en we gaan met alle visorganisaties om tafel, "vertelt directeur Pim Visser van de visafslag Hollands Noorden aan NH Nieuws. Hij kan en wil er nog niet meer over zeggen.

Visser Dirk Kraak van de BRA7 meldt vanaf de Noordzee dat hij weinig vertrouwen heeft in het akkoord. "Het bedrag is te laag als je kijkt naar de visgronden die we kwijtraken. We weten ook nog niet hoe groot de gevolgen zijn voor de natuur en de visstand als die windmolens er staan." Kraak hoopt dat er eerst goed wordt onderzocht wat de komst van windmolenparken betekent voor de natuur: "Wij hebben jaren gewerkt om visbestanden op niveau te krijgen en de nieuwe industrie kan zomaar zijn gang gaan? Wat als onze vis verdwijnt door veranderende zeestromen en al dat heien?"

"Een kleinere vloot betekent ook dat we minder krachtig staan als vissers," zegt Kraak. "Ik snap dat er ook collega's zijn die willen stoppen. Daar zijn de nodige middelen welkom voor een warme sanering, maar de vloot is al de helft kleiner. We willen toekomstperspectief, maar we worden nu alleen maar onderzekerder door het verdwijnen van pulsvisserij, Brexit en de komst van windturbines."